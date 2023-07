Reprodução MC Guimê é convidado do Altas Horas após expulsão do BBB: 'Gratidão'

O cantor MC Guimê e a cantora Lexa são os convidados do programa 'Altas Horas' deste sábado (8). Nas redes sociais, o músico agradeceu o apresentador Serginho Groismann pela participação. Expulso do "BBB 23", Guimê foi indiciado por importunação sexual contra a ex-participante Dania Mendez, durante o reality.

"Dia de alegria, good vibes e vida inteligente na madrugada com esse amigo querido que tenho enorme admiração e gratidão por tudo que já fez e faz por mim/nós", dedicou o cantor.

Na imagem publicada, MC Guimê aparece ao lado de Lexa e do apresentador Seginho Groismann. Além do casal, as atrizes Adriana Esteves e Débora Falabella também estarão como convidadas do programa.

Através dos comentários, fãs demonstraram felicidade com a participação. "Saudades de ver você na telinha", escreveu um seguidor. "Campeão sempre", elogiou outra.

Entretanto, uma parte dos internautas criticaram a Globo por convidar MC Guimê após o caso de importunação sexual no "BBB 23".

sério o mc guime com a lexa no altas horas, bizarro. o cara tá sendo investigado por assédio em rede nacional e trair a mulher pro mundo inteiro ver e tá sendo tratado normalmente. se tivesse sido uma mulher que tivesse feito isso... pic.twitter.com/5LPil271za — marilu bundefora (@disinntegration) July 7, 2023









A Globo levando Guime no Altas horas e vendendo a história dele como uma linha história de amor que passou por um abstaculo. Que lixo. #AltasHoras — Marquinhos (@marqquinhos13) July 7, 2023









animei de ver o altas horas amanhã por causa da Adriana Esteves e da Deborah Falabella

mas meteram o assediador lá pra fazer papel de bom moço



que porra tá acontecendo com a globo? num programa levam o Naldo, no outro o Guimê — alice no país das armadilhas (@allicedimello) July 8, 2023