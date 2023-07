Reprodução/Instagram Ex-BBB 23 Larissa Santos passa por harmonização

Larissa Santos é mais uma ex-BBB a fazer harmonização facial. A professora de educação física compartilhou o resultado com os fãs pelo Instagram.

Aos 25 anos, Larissa contou que fez botox preventivo, preenchimento labial e preenchimento no "bigode chinês" com ácido hialurônico. "Eu estava ficando incomodada com alguns aspectos da minha pele em momentos que eu ia tirar fotos e sorrir", explicou ela ao exibir o resultado. "Algo bem sútil para hidratar e rejuvenescer", pontuou ainda.



Veja o antes e depois:

Reprodução/Instagram Veja o resultado da harmonização facial da ex-BBB

