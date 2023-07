Reprodução Boninho debocha da publicação de Luciano Huck: 'Vai tomar no c*'

O diretor da Globo José Bonifácio, mais conhecido com Boninho, surpreendeu os seguidores do Twitter neste sábado (8). No perfil, o idealizador do Big Brother Brasil debochou de uma publicação do colega de emissora Luciano Huck.

A situação começou quando Luciano Huck defendeu a nova rede social vinculada ao Instagram, a Threads. "Um espaço menos beligerante para trocar opiniões. Escrever, ler, concordar ou discordar. E onde discordar não significa odiar. Já estou gostando", comentou Luciano Huck, se opondo ao Twitter.

Na rede social de Elon Musk, o comentário do apresentador do Domingão virou motivo de piada. Quem também parece não concordar com a opinião de Huck é o diretor da Globo.

Neste sábado, Boninho fez uma publicação ridicularizando o uso da palavra 'beligerante', utilizada por Luciano.

A charge compartilhada por ele diz: "Vamos pro Threads buscar um espaço menos beligerante e cheio de positividade!", diz o primeiro personagem. "Vai tomar no cu", responde o segundo.

Boninho compartilhou o 'meme' e adicionou: "Alguém pode me explicar o que é beligerante?? Kkkk".

Alguém pode me explicar o que é beligerante?? Kkkk pic.twitter.com/faDmMZLZ5M — J.B. Oliveira (@boninho) July 8, 2023