Reprodução Carlinhos Maia lamenta morte de prima que tinha câncer: 'Lutou muito'

O humorista Carlinhos Maia publicou uma homenagem no perfil do Instagram neste sábado (9). O influenciador lamentou a morte da prima Deza Maia, que lutava contra um câncer.

"Infelizmente perdemos nossa Deza, ela lutou muito, não perdeu a fé em momento algum. Mas há coisas que jamais iremos entender. Que ela descanse nos braços do pai! Te amo minha prima, obrigado por tantos sorrisos! Jamais será esquecida", dedicou.





















Recentemente, ela havia feito uma publicação no perfil do Instagram esperançosa sobre o quadro clínico.

"Quero agradecer todos vocês pelas orações e energias boas, e por essas mensagens lindas que vocês vêm me passando. Estou bem para honra e Glória do nome do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor já me curou há muito tempo e estou passando só uma fase", disse.

A família não informou a causa da morte e não detalhou informações sobre o velório.