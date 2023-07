Reprodução Ex-BBB Cristian assume romance com ex de cantor baiano: 'De repente'

Tem ex-BBB vivendo um romance! O influenciador Cristian Ravelli assumiu neste domingo (9) o relacionamento com a empresária Dandara Costa. Através do perfil do Instagram, o ex-BBB se declarou para a amada. Esse não é o primeiro famoso que Dandara namora, ela já teve um relacionamento com o músico João Lucas Fernandes, que é filho do cantor Saulo.

Cristian surpreendeu os seguidores ao publicar uma sequência de imagens que registra ele e Dandara juntinhos. Na primeira foto, ele a empresária aparece com roupas brancas iguais, combinando o look.

"E de repente, apareceu você!", dedicou o ex-BBB.

Nos comentários, amigos e ex-colegas de confinamento parabenizaram Cristian. "Aaaah, tão bom te ver feliz, amiga!! Felicidadeeees", escreveu a ex-peoa Jakelyne. "Felicidades", desejou Marvvila. "Merece ser muito feliz", dedicou Paula Freitas.

Dandara Costa é empresaria e influenciadora. Nas redes sociais, ela compartilha assuntos de moda e estilo de vida. A CEO chegou a namorar o filho de Saulo Fernandes, João Lucas. Em fevereiro, ela assumiu a relação com uma declaração ao músico.