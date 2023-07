Reprodução/Instagram Candidata do Rio Grande do Sul é eleita Miss Universo Brasil 2023

A estudante de jornalismo Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, é eleita a Miss Universo Brasil 2023. Representando o Rio Grande do Sul, ela desbancou as outras 26 candidatas no concurso nacional, realizado na noite deste sábado (9). Com a vitória, Maria Eduarda representa o Brasil no Miss Universo, em El Salvador, no fim do ano.



Em segundo e terceiro lugar, ficaram as candidatas do Mato Grosso e de São Paulo, respectivamente.



Natural da cidade de Rio Grande, Maria Eduarda Brechane é a 15ª gaúcha coroada no Miss Brasil e pode se tornar a terceira brasileira a conquistar a coroa do Miss Universo. Em 1963, a também representante do Rio Grande do Sul, Iêda Maria Vargas, ganhou o concurso mundial. Cinco anos depois, a baiana Martha Vasconcellos repetiu o feito.

Para o figurino, Maria Eduarda decidiu homenagear a Chama Criola, chama que percorre 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul, durante as comemorações da Semana Farroupilha, quando é lembrada a Revolução Farroupilha (1835 - 1845).

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.