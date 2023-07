Reprodução Anitta e ator Simone Susinna

A cantora Anitta está curtindo a passagem pela Itália em grande estilo! A brasileira está hospedada em um hotel luxuoso na Puglia, região sul do país. De acordo com sites de reserva, as diárias do estabelecimento podem chegar a R$ 43 mil. Anitta fará show de encerramento para a grife Dolce & Gabbana.



Além dos luxos disponibilizados pelo hotel, Anitta também conta com um detalhe especial: a presença do italiano Simone Susinna. A cantora e o ator de "365 Dias" vivem um affair.

E, apesar de estarem no mesmo local, Anitta e o italiano não foram à festa de abertura, sendo assim, ainda não foram vistos juntos em púbico. No entanto, a expectativa é que eles apareçam pela primeira vez como casal durante o evento.

