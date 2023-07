Reprodução/Internet Zé Felipe quase é atingido por fogo durante show no Pará

O cantor Zé Felipe tomou um susto na noite desta sexta-feira (7) durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará. O sertanejo quase teve seu rosto atingido pelas chamas que faziam parte dos efeitos pirotécnicos de sua apresentação.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, Zé Felipe aparece abaixado próximo ao equipamento quando a labareda sobe e ele desvia rapidamente. Felizmente, ele passa bem.

Assista ao vídeo abaixo:

QUE PERIGO! Em show, o cantor Zé Felipe é quase atingido por fogo. pic.twitter.com/GuizTOPz0q — BEEPOP (@beepopofc) July 8, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.