Reprodução/Instagram Viih Tube desabafa após ataques por expor intimidade com Eliezer: 'Não vou mais falar'

Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para desabafar após receber críticas por falar abertamente sobre a sua intimidade com o marido, Eliezer. A ex-BBB e influenciadora disse que alguns internautas não gostam desse tipo de conteúdo por acharem ser muito íntimo, por isso, ela decidiu não expor mais a vida sexual com o parceiro.

"Eu decidi que eu não vou mais falar sobre minhas intimidades com o Eli. Saibam que quando eu conto alguma coisa para vocês, eu e ele estamos super alinhados. Eu jamais vou expor alguma coisa pessoal minha sem meu próprio marido saber ou estar de acordo. Porém, ultimamente, muitas pessoas não estão gostando mais desse tipo de conteúdo, achando que é muito íntimo", começou ela pelos Stories do Instagram.

Viih se defendeu dizendo que ela e Eli sempre gostaram de influenciar positivamente os casais falando sobre a vida sexual no puerpério, orgasmo feminino etc. Ela deu um exemplo: "Depois que eu postei o vídeo contando como foi a minha primeira vez no pós-parto, eu recebi muitos comentários positivos, mas muitos negativos também. Muitos falando que se identificaram, que ninguém tinha falado que iria doer. Eu mesma não sabia".

"Eu acho um conteúdo importante, falar sobre a sexualidade feminina. Porém, muita gente falou: 'Ai, eu acho algo muito íntimo, muito pessoal, para de se expor, que coisa chata, coisa feia...'. Daqui a pouco, a internet está me cancelando por falar de um assunto com vocês que eu acho importante, então eu decidi não falar mais", pontuou a mãe de Lua.

"Desde os meus 18 anos eu falo disso. Já falei de masturbação, de orgasmo. Mas até que ponto vale falar de algo que eu acho importante e ficar com essa ansiedade que me dá com as pessoas falando coisas negativas? Então, assim, eu estou numa onda tão em paz, tão feliz com o meu conteúdo, que para quê que eu vou me estressar com isso? Quem gostava não vai mais ouvir de mim conselhos sobre esse assunto. A não ser que a gente desconstrua isso de novo e seja tranquilo conversar com vocês. Mas, por enquanto, não quero me estressar", concluiu.

O desabafo de Viih Tube veio depois que um vídeo publicado em seu canal do YouTube viralizou nas redes sociais . Em seu quadro 'Terapia de Casais', ela comentou uma das coisas que a faz sentir tesão no marido. "Tenho tesão nele quando ele está cozinhando. Acho muito sexy, aquele cenário: o homem cozinhando sozinho, fazendo a janta e você deitadinha. Por mim, eu transo ali mesmo, lá no balcão", confessou.

