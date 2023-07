Reprodução/Instagram Karoline Lima posa com blusa polêmica e atual de Militão comenta

Outra famosa deu o que falar nas redes sociais após posar com um cropped com a frase 'meu ex é meu maior fã'. Karoline Lima postou fotos com a camiseta e gerou comentários.

O influenciador Gui Araújo, que já namorou com a influenciadora, brincou com a brincadeira. "Verdade", escreveu ele, que mantém uma relação amigável com ela.

Quem também deixou uma indireta foi Cassia Lourenço, atual namorada de Éder Militão, com quem Karoline foi casada e tem uma filha. Após a publicação, Cassia compartilhou um recado nos Stories.

"Maior causa de desequilíbrio mental: Supor o que o outro pensa ao invés de perguntar". O post foi apagado rapidamente.







