Reprodução Corpo de Zé Celso será cremado em Itapecerica da Serra, região de SP

O corpo do dramaturgo Zé Celso Martinez foi encaminhado para cremação nesta sexta-feira (7), em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O velório iniciou na última quinta-feira (6) e foi finalizado nesta manhã. Amigos e familiares marcaram presença no Teatro Oficina para se despedir do artista.



O ator Zé Celso morreu na quinta-feira aos 86 anos. Ele estava internado na UTI após sofrer queimaduras do incêndio que tomou conta do apartamento dele, em São Paulo. O dramaturgo teve ferimentos em 53% do corpo e não resistiu.

A despedida foi realizada no Teatro Oficina, em homenagem à vida que foi dedicada as artes cênicas. Sobre o corpo do dramaturgo estava a bandeira Vai-Vai, escola de samba do coração.

Zé Celso havia se casado há um mês com o diretor de teatro Marcelo Drummond. Eles viveram um relacionamento aberto por mais de 30 anos. Durante o velório, Marcelo foi consolado pelas pessoas que davam o último adeus a Zé.

O corpo de Zé Celso saiu do local do velório por volta das 12h e foi encaminhado para a cremação no Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, por volta das 14h.