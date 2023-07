Reprodução Zeca Camargo e Glenda Kozlowski irão substituir Faustão na Band

Decidido! Após Faustão deixar a Band em meio a polêmicas de ter fracassado em audiência, a emissora já decidiu quem serão os substitutos. Zeca Camargo e Glenda Kozlowski foram escalados para comandar o programa diário da Band. A previsão de estreia é para agosto.

A nova missão de Zeca e Glenda será unir jornalismo, esporte e entretenimento durante o programa ao vivo, que será exibido de segunda a sexta-feira das 20h as 22h.

“Estou como um atleta antes de uma partida: concentrada e muito ansiosa para começar. Eu nunca quis sair 100% do esporte, e quando soube que neste novo desafio daria para casar todos os assuntos, achei o máximo. Gosto do ao vivo, dessa variedade, de falar de diversos temas ao mesmo tempo”, celebrou a apresentadora.

O programa também pretende trazer maior participação e interação com o público através das redes sociais, links ao vivo pelo Brasil, sorteios, enquetes e presencialmente na plateia do estúdio.

“A audiência pode esperar informação, carisma, altíssimo astral e, sobretudo, muita conexão e conectividade, pois quem estiver nos acompanhando vai interagir bastante com tudo o que está rolando no palco. A Band nos ofereceu uma página em branco, super generosa, e estamos construindo inúmeras possibilidades dentro desse ambiente”, destacou Zeca.

Zeca e Glenda são colegas de longa data. Embora nunca tenham apresentado o mesmo programa, eles já tralharam juntos na mesma emissora. “Sempre nos encontramos nos camarins, em reuniões, mas nunca apresentamos algo juntos. O Zeca é um cara múltiplo, com quem tenho muito a aprender, já que a raiz dele é do jornalismo e do entretenimento, que são os principais focos do projeto”, elogiou Glenda.

O apresentador também se mostra animado com a parceria. “Nossas carreiras já se cruzaram inúmeras vezes. Ela é uma excelente amiga, companheira e parceira de camarim. Agora, a nossa relação sairá dos bastidores e irá para a frente das câmeras, então tenho certeza de que daremos continuidade a este clima positivo e de conexão que já carregamos há muitos anos”, concluiu.