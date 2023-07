Reprodução Helô Pinheiro celebra 80 anos com festa luxuosa no Rio de Janeiro

A ex-modelo Helô Pinheiro irá comemorar os 80 anos em grande estilo! A empresária vai celebrar a data com uma festa luxuosa para 200 convidados, no Rio de Janeiro. Entre os destaques da noite estão as apresentações da neta Rafaella Justus e de Daniel Jobim, neto do compositor Tom Jobim.

A comemoração tem como cenário um clube na Lagoa, na Zona Sul do Rio. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus fará uma apresentação especial dedicada a avó. Rafaella tocará teclado numa apresentação junto com as outras netas, Lolle, Bruna e Manuela.

O evento também terá outras atrações especiais, uma delas é o cantor Daniel Jobim, neto de Tom Jobim. Helô Pinheiro é a musa que inspirou a letra de 'Garota de Ipanema', criação de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

De acordo com o cardápio, os convidados serão servidos com saladas, escalope de mignon, risoto e arroz de amêndoas. De sobremesa, crepe de doce de leite com calda de baunilha e taça de frutas vermelhas com merengue. A decoração foi planejada em tons dourados.

A ex-modelo é casada com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro, com quem está junta há 57 anos. Fruta da relação duradoura, eles são pais de Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.