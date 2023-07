Reprodução/Instagram Stenio Garcia recebe alta hospitalar após internação por septicemia

Nesta sexta-feira (7), Stenio Garcia recebeu alta do hospital após um quadro de septicemia aguda. O ator estava internado desde o dia 1º no Hospital Samaritano Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Assim, ele teve a autorização de seguir o tratamento em casa. "O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stenio Garcia recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira, 7 de julho", afirma a nota do hospital.

Na última quinta-feira (6), Stenio Garcia usou as redes sociais para desmentir um fake news que afirmava que ele teria morrido.

"A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos!", disse ele em vídeo.

