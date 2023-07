Reprodução Recentemente, ela fez uma live expondo a relação que teve com o cantor

Grávida do cantor Vitão, a modelo Suelen Gervasio respondeu um internauta no Twitter nesta sexta-feira (7). No comentário, o usuário da rede social acusava as fãs do artista de praticarem racismo velado contra Suelen, que revelou estar surpreendida com o nível dos comentários.



Gervasio ainda destacou que as pessoas que o acompanham não conhecem a história completa. “Nojento! Eu estou besta, amiga! O cara tem um bando de gente dissimulada acompanhando ele! Ah, se elas pudessem ver a realidade”, escreveu.



Ontem (6), ela abriu uma live no Instagram e respondeu diversos comentários e críticas realizados pelos internautas, desde a solicitação de exames de DNA feitos por Vitão até, de acordo com ela, a tentativa do cantor de limpar a própria imagem com o bebê que ela espera.



Além disso, a modelo explicou o papel do artista nas despesas que ela tem. Segundo Suelen , Vitão arca com os custos do plano de saúde e o aluguel. No entanto, ela declarou aos seguidores que o último plano de saúde tinha vencido na quarta-feira (4).

