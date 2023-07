Reprodução/Instagram Suelen Gervasio detona Vitão após exposição da gravidez

Nesta quinta-feira (6), Suelen Gervasio fez uma live no Instagram e abriu o jogo sobre a relação com Vitão, pai do filho dela. A modelo revelou que teve relações com o cantor durante a gravidez, comentou o teste de DNA e ainda acusou o artista de usar a gestação dela para "limpar a imagem".



"Vitor pensou só nele, em limpar a vida dele, que é um circo. Não sou chacota para os outros como ele é para as pessoas. Minha filha não tem que limpar imagem de home nenhum", declarou a modelo.

Suelen ainda contou que a relação com Vitão no início era boa e que eles continuaram a se envolver após ela descobrir a gravidez. Mas, depois de um tempo, ela teve que lidar com o romance do cantor com outra pessoa. Ela ainda afirmou que o artista passou a "jogar as coisas todas para ela" ." Eu grávida a gente ainda se relacionava. Aí ele foi viver um novo relacionamento e eu tive que lidar com isso e com outras questões da família dele", relatou.



A modelo, então, afirmou que nã quer engatar um relacionamento com Vitão: "Não quero o Vitor me assumindo. Não quero pelo amor de Deus. A Samara (amiga) está de prova que eu falava: 'Amiga, eu nunca vou namorar esse menino'. Eu só tinha relações com ele".

Ela ainda contou que gosta de outro: "Amo e sou apaixonada por uma pessoa e isso nunca foi novidade nem para o próprio. Ele que ficava grudando em mim".



Vitão havia dito que estava arcando com os gastos da gravidez, mas a modelo esclareceu, em outro momento da live, que ele paga apenas o aluguel e o plano de saúde. "O dinheiro que o Vitor me dá, só dá para pagar aluguel e plano de saúde. E o plano de saúde venceu ontem", pontuou.

Suele disse que até poderá voltar a ter uma relação saudável com Vitão, pela filha, mas que não se esquecerá do que ouviu dele. "Todos os xingamentos que ele disse a mim não condiz com o personagem que ele faz para vocês", disse.



Sobre o teste de DNA, a modelo foi categória: "Eu não vou enfiar uma agulha na minha barriga para satisfazer a dúvida de alguém. Informar uma pessoa sobre paternidade, eu acho que é uma questão de honestidade".



Nega que seja irmã de Rafael Zulu



Após acusar Rafael Zulu de vender a notícia de gravidez, Suelen esclareceu na live o parentesco com o ator e afirmou que ele não é irmão dela como dizem. "Ele não é meu irmão! Só tenho três irmãos. Não existe esse negócio de irmão por parte de pai. Um fui criada por um tempo pela mãe dele. Ele é meu irmão de consideração", disse ela, que não fala mais com o mesmo. "Não falo com Rafael por coisas da vida. Não interessa para ninguém", contou.























