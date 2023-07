Reprodução/Instagram Eliezer defende Viih Tube após exposição da vida sexual

Viih Tube foi alvo de críticas após expor a vida sexual com Eliezer no próprio programa, o 'Terapia de casais'. O influenciador fez questão de defender a esposa.

Em um comentário, o ex-BBB mandou um recado para os haters, explicando o contexto do trecho cortado que viralizou nas redes sociais.





"Gente, o contexto é: nós temos um programa que chama 'terapia de casais' que cada episódio é um tema, o tema do episódio em questão era fetiche. A gente chama um casal convidado e rola um bate-papo. Os temas do programa são todos que envolve a vida de um casal como: gravidez, traição, puerpério, término, finanças e etc...", começou ele.

Em seguida, Eliezer foi mais direto ao falar com os internautas. "Pelo menos assistam antes de julgarem, é um programa bem legal principalmente pra quem namora, levantamos todos os temas lá. É no canal do Youtube da Viih", concluiu.

