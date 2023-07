Reprodução/Globo - 06.07.2023 Zé Celso Martinez interpretou Amadeus na novela 'Cordel Encantado'





Zé Celso Martinez construiu uma longa carreira no universo artístico, mas se tornou um ícone do teatro por escolher trabalhar majoritariamente com obras do formato. Ao longo da trajetória de referência na área, o dramaturgo trabalhou em apenas uma novela na televisão. O diretor morreu aos 86 anos , nesta quinta-feira (6), após sofrer queimaduras em um incêndio.

Martinez interpretou Amadeus em "Cordel Encantado", exibida na Globo em 2011, quando ele tinha 74 anos. Trabalharam ao lado do artista nomes como Bianca Bin, Bruno Gagliasso, Carmo Dalla Vecchia, Cauã Reymond, Débora Bloch, Domingos Montagner, Luiz Fernando Guimarães e Nathalia Dill.





A trama foi escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, tendo direção-geral de Amora Mautner. A novela explorava lendas heroicas do sertão nordestino e o encantamento suscitado pela realeza europeia, com um romance principal entre os personagens de Bianca e Cauã.

A protagonista lamentou a morte de Zé Celso com uma declaração nas redes sociais. "Morrer não dói. Zé Celso, livre e eterno. Grande perda para o teatro. Que tragédia, recebo com muita tristeza essa notícia hoje. Luz para essa passagem, que o mestre merece. Meus sentimentos a todos que sentirão saudade", afirmou Bin, no Instagram.









"Que tristeza. Que os Deuses te recebam com o melhor teatro, música e dança, como você nos recebia", afirmou Débora Bloch na rede social. A autora Thelma Guedes ainda relembrou os bastidores do trabalho com o dramaturgo na novela.

"Momento único na minha vida: brindando na coletiva da novela 'Cordel Encantado' com o nosso mestre, nosso eterno e imortal Zé Celso. Que privilégio tê-lo numa novela nossa, não é Duca Rachid? Que privilégio ter podido fazer esse brinde. Que os deuses estejam agora te festejando lá do outro lado, na outra margem do rio da vida", escreveu.









