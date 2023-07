Cinema

No cinema, Zé Celso começou como roteirista com o filme "Prata Palomares" (1972). Na carreira de ator, iniciou no "Homem Célebre (1974)". Entretanto, o maio êxito de Zé Celso no audiovisual foi comandar O Rei da Vela (1983), comédia dramática premiada no Festival de Gramado.