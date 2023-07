Reprodução Instagram - 06.07.20223 Zé Celso e Silvio Santos

Aos 86 anos, José Carlos Martinez morreu , por falência de órgãos, nesta quinta-feira (6). Antes disso, o dramaturgo travou uma disputa com Silvio Santos que durou mais de 40 anos. O motivoda briga judicial era um terreno na posse de Silvio.



O terreno fica em São Paulo e as discordâncias surgiram após Zé Celso levar o caso para a justiça. Isso porque o Teatro Oficina, que se localiza nas imediações do terreno em posse do dono do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), foi tombado em 1981 e Zé Celso argumentava que as construções planejadas por Silvio Santos no espaço poderiam danificar o teatro.



Em reunião com o então prefeito João Dória e o então vereador Eduardo Suplicy em 2017, Silvio e Zé tentaram um acordo. Contudo, após imagens do encontro serem divulgadas, Santos decidiu discutir o assunto somente na justiça, sem qualquer tipo de reunião informal para formular acordos em conjunto.



Além disso, Zé Celso almejava executar o planejamento feito pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914 - 1992). Nesse projeto, Lina previa a construção de um parque no entorno do Teatro Oficina. O intuito da construção era ser um espaço cultural público, mas, como Silvio era proprietário do terreno, a construção foi impedida. Silvio não concordava e tinha o objetivo de construir um edifício para o Grupo Silvio Santos.



A briga judicial teve diversos desdobramentos, com decisões a favor e contra a cada um dos envolvidos. Em 2017, por exemplo, Silvio Santos reverteu a decisão do conselho para a possibilidade de empreendimentos imobiliários, porém o imbróglio teve continuidade.



Neste ano, quando se casou com Marcelo Drummond , que é diretor e ator, Zé pediu o terreno como presente de casamento para o dono do SBT. Este, no entanto, não apenas negou, como também instaurou uma liminar que impedisse obras no terreno. Caso houvesse alguma construção, o responsável seria punido com uma multa de R$200 mil.



Considerado como ícone das artes cênicas, Zé Celso morreu nesta quinta-feira (6). Na última terça-feira (4), ele foi internado após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que ocorreu no próprio apartamento, na Zona Sul de São Paulo.