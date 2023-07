Reprodução Instagram - 06.07.2023 Michel Teló em fotos no Instagram

Convidado do "The Noite com Danilo Gentili" desta próxima sexta-feira (7), o cantor e técnico do "The Voice Brasil" Michel Teló relembrou um acidente de esqui que sofreu em Beaver Creek, Colorado, nos Estados Unidos.

“Tomei um tombo esse ano que achei que ia morrer. Foi assustador. O capacete voou. Fui em uma pista mais difícil, perdi o controle e comecei a descer reto”, explicou ele em entrevista ao apresentador Gentili.

O artista também disse que por pouco não aceitou a vaga como jurado do "The Voice Brasil", programa da Rede Globo no qual participou por 8 anos e foi técnico campeão por 7 vezes. "Eu tinha medo de fazer. Achava que ninguém ia me escolher se eu virasse a cadeira", lembrou.

Na entrevista, Michel explicou que a rotina mudou desde a chegada dos filhos: "Quando as crianças nasceram, eu tive a escolha de tirar um pouco o pé daquela loucura de shows. Na época eram 240 shows por ano, viajando o mundo inteiro. Amo ir para a estrada fazer shows, mas amo estar com eles."





Além do acidente, Teló contou da carreira, que se divide na participação do reality musical da Globo e nos shows que realiza, e da família. Marido de Thaís Fersoza, ele tem dois filhos frutos do casamento: Melinda, de 6 anos, e Teodoro, de 5 anos. O episódio do “The Noite com Danilo Gentili” vai ao ar nesta sexta-feira (7), às 00h45 no SBT.

