Reprodução/Instagram Zé Celso já tinha passado por um incêndio

Zé Celso, que faleceu na manhã desta quinta-feira (6) por decorrências de um incêndio em seu apartamento, já tinha enfrentado outro acidente desse tipo no passado.



Em 1966, o Teatro Oficina, criado pelo dramaturgo, sofreu um curto-circuito que se espalhou pelo forro do local, causando um incêndio que consumiu o lugar todo. Felizmente, não havia ninguém presente no momento do acidente. De acordo com O Globo, o zelador chegou a chamar os bombeiros.

Apesar disso, os profissionais não conseguiram apagar o fogo e não sobrou nada do prédio do Teatro Oficina. No dia seguinte, diversos artistas se reuniram em frente ao local e decidiram fazer dois espetáculos para arrecadar fundos para reconstruir o lugar. O teatro foi inaugurado em 1967, com a peça “O rei da vela”, com direção de Zé Celso.