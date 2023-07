Reprodução/Instagram João Guilherme revela tatuagem no bumbum

Durante entrevista ao podcast Poccast, João Guilherme revelou que Jade Picon tatuou um J no bumbum dele quando eles namoravam.

"Quando ela foi fazer uma tatuagem, ela pediu para eu fazer uma. É meio tremida porque é difícil fazer. Tenho um J que a Jade Picon tatuou na minha bunda", contou o ator.

João também conversou sobre a autoestima e disse que aprendeu a se achar bonito. "Hoje eu acho sim, não porque eles falam, mas vejo isso no espelho. Eu me acho bonito. Quando me olho no espelho gosto da vibe que estou passando. Gosto da minha cara no geral, da minha boca, gosto do meu olho caidinho igual da minha mãe."

"Como trabalho com modelo, vejo muita gente diferente, muitas belezas diferentes. Me considero bonitão, mas já vi uns 40 homens mais bonitos que eu na vida", finalizou.