Zé Celso Martinez estava trabalhando em uma nova peça antes de morrer nesta quinta-feira (6) , após sofrer queimaduras em um incêndio no apartamento em que morava em São Paulo. A atriz Júlia Lemmertz contou que o dramaturgo de 86 anos dirigia um projeto que começaria a ser ensaiado em agosto.

"Ele estava adaptando 'A Queda do Céu', de Davi Kopenawa. Ia começar a ensaiar agora em agosto. Ele estava cheio de vida, cheio de energia", afirmou ao GloboNews. Lemmertz ainda lamentou a morte de Martinez após o incêndio, que deixou o diretor com 53% do corpo queimado.





"Ele não merecia ir embora assim, desse jeito tão cruel, mas assim é a vida, a vida não faz o menor sentido. Não acabou, o que ele tem e o que ele nos deixa é infinito", disse. A atriz também ressaltou o "espanto" com a morte de Zé Celso, mas celebrou o legado do diretor.

"Ele deu tanto para a gente. O que a gente vai fazer com isso agora? O mínimo é a gente conseguir aquele parque do Bixiga, fazer daquele Teatro Oficina realmente o templo do Zé e de todos nós, um lugar de muita força, muito encontro. A gente tem que manter essa chama dele, que não à toa ele ardeu até o fim", complementou, mencionando o espaço fundado pelo dramaturgo e considerado um dos pontos culturais mais importantes de São Paulo.

