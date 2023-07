Reprodução/Instagram - 06.07.2023 Diretor Zé Celso morreu aos 86 anos





O diretor Zé Celso Martinez morreu nesta quinta-feira (6) , aos 86 anos, após ter 53% do corpo queimado após incêndio em apartamento em São Paulo. O diretor estava internado no Hospital das Clínicas e a morte foi confirmada pelo Teatro Oficina. Famosos lamentaram a morte do profissional nas redes sociais.





"Morreu Zé Celso. RIP. O teatro chora", afirmou o ator José de Abreu no Twitter. "Perdemos hoje um patrimônio da cultura brasileira, Zé Celso nos deixou. Irreverente, generoso e inovador, marcou a dramaturgia do nosso país e afrontou os podres poderes. Deixo meu abraço no seu marido Marcelo, na turma do Teatro Oficina e na sua família. Descanse em paz, Zé", escreveu a deputada federal Sâmia Bomfim.



"Eterno", escreveu a atriz Sophie Charlotte, na publicação do Teatro Oficina no Instagram. "Amor para sempre", declarou o ator Luis Lobianco no post. "Eterno em todes nós", comentou a atriz Isabel Teixeira.















A apresentadora Chris Maksud destacou o talento do dramaturgo em postagem no Instagram: "O que você fez por aqui foi algo surreal. Toda minha reverência a você, que já nos deixa sentindo muito a sua falta. Sim, hoje a gente perde um grande alicerce na luta pela cultura desse país. Você nos ensinou tanto sobre a arte, e no meu caso, principalmente a arte de viver, em liberdade, sem hipocrisias, nos nossos tantos encontros, tantas entrevistas".













A atriz Fafá Renno declarou: "Lá se vai Baco! Nosso ser dionisíaco. Uma salva de palmas, senhorxs! Vamos brindar com vinho, nos abraçar e dançar nus livres e amantes pela vida! Obrigada por tanto, Zé! Evoé!".





























"Amor eterno, amor infinito que brilha e sempre brilhará! E agora a sua luz ilumina o mundo. Esteja em paz mestre, gratidão, gratidão, gratidão", disse a atriz Leticia Spiller. "Bravo, bravo! Obrigada, gênio, obrigada. Não consigo formular nada agora, só chorar e agradecer! Meus sentimentos ao Marcelo que ele se recupere logo aos demais familiares a toda família de Zé do Teatro Oficina", expressou a cantora Preta Gil.

Regina Casé publicou alguns registros com o Martinez e relembrou a importância do dramaturgo na trajetória dela. "A menininha que ia quase toda noite embarcar naquele navio, quando o Gracias Señor passou pelo Rio, ela que bem novinha pegava, com um pouco de medo, o ônibus noturno para vir ver com olhos arregalados suas maravilhas. Essa garota hoje agradece a herança que você deixou. Você me deu coragem. Não uma coragem tão forte e bonita como a sua,

mas coragem para ser quem eu sou", disse.









