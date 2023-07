Reprodução/Instagram Claudia Raia pede desculpas após fala capacitista

Claudia Raia foi uma das convidadas especiais do “Mais Você” desta terça-feira (4) junto do seu companheiro Jarbas Homem de Melo. A atriz foi criticada pelo termo capacitista usado para descrever a reação dela e de Jarbas ao ver o filho Luca, de 4 meses, se desenvolver.

"Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder... A gente parece um bando de retardados", comentou Claudia.

Na web, os internautas criticaram a atriz pelo uso do termo usado. "Me dói tanto quando as pessoas usam sem saber que tá errado. Eu já cheguei a brigar por isso. É uma palavra tão pesada, tão ofensiva", comentou uma pessoa no Twitter.

Claudia apareceu mais tarde no Instagram e pediu desculpas pela fala. "Oi gente, estou aqui pra pedir desculpas por uma palavra indevida que eu usei no Mais Você. Estamos aprendendo todos os dias a usar as palavras devidamente. Então, tá aqui meu pedido de desculpas, porque a gente aprende todo dia, e é sempre bom ter vocês mostrando pra gente o que é certo e o que é errado", pontuou a atriz.

Assista ao pedido de desculpas