Reprodução Pedro Scooby revela acordo com Luana Piovani em relação aos filhos

O surfista Pedro Scooby e ex-mulher Luana Piovani entraram em um consenso após uma longa batalha judicial. Na terça-feira (4), o ex-BBB revelou o motivo pelo qual não tem exibido imagens dos filhos. Ele e a atriz são pais de Dom, e dos gêmeos Liz e Bem.

Scooby revelou que tem recebido muitas perguntas questionando a falta da aparição das crianças no perfil do Instagram dele. O ex-BBB entregou que está vivendo uma rotina de muito trabalho e que está evitando expor os filhos, devido a um acordo com Luana Piovani.

"Estão me perguntando direto porque que eu não mosto mais as crianças na internet acho que é uma forma de proteger elas", iniciou.

"Eu e a mãe deles decidimos que era uma boa opção não expor mais eles na internet até porque eles são crianças e quando eles tiverem idade de fazer essa escolha, deles terem Instagram e quererem usar essa ferramenta, eles vão fazer", completou.

Luana Piovani e Pedro Scooby tem uma lista grande de brigas expostas nas redes sociais. A mais recente, foi quando a atriz cobrou pagamentos de pensão alimentícia do ex-marido.

A troca de farpas foi parar no tribunal português, quando Pedro Scooby entrou com uma ação reivindicando a guarda do filho mais velho Dom e pedindo para que Luana Piovani fosse proibida de relatar as situações familiares na internet.