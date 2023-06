Reprodução Luana Piovani comemora decisão da Justiça e revela reação do filho

A atriz Luana Piovani apareceu nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (1º) para comentar a decisão da justiça portuguesa. Ela e o sufista Pedro Scooby travam uma batalha judicial envolvendo os três filhos do ex-casal. Na última quarta-feira (31), ela compartilhou um vídeo retirando uma faixa da boca. "Adeus, mordaça", comemorou ela.

Desde a separação do casal em 2019, Luana não se intimida ao expor situações envolvendo a partilha dos cuidados com os filhos Dom, Liz e Bem. Entretanto, após cobrar o pagamento da pensão, Pedro Scooby abriu um processo para que a atriz parasse de expor o caso pessoal. A justiça ficou do lado de Luana Piovani.

Nos Stories do Instagram, ela voltou a comentar o processo e citar a relação com Pedro Scooby. A atriz também revelou qual teria sido o impacto da briga judicial na vida dos filhos.

"É triste. O Dom ficou bem abalado. Os gêmeos conseguem seguir mais a vida deles sem se deixar abalar, mas o Domzuco, não", entregou.

Ao ser questionada sobre como se sentia em ver a dor do filho, Luana respondeu: "Minha parcela de culpa é bem grande. Sou analisada, estudo para evoluir. Tenho bastante consciência dos meus atos, não tenho mais idade para ser impulsiva. Não sou leviana. Sei exatamente o que fiz, desde o vídeo denúncia. Em uma entrevista me perguntaram se arrependi e pensei, e não, não me arrependi".

Continuou, apontado que pensa no futuro do filho. "Prefiro essa dor de agora do que a do futuro, de ele entender que perdeu a oportunidade de ser criado em um lugar em que tem muito mais oportunidade. Onde ele não tem que viver em uma bolha de uma burguesia playboy, em um lugar em que tem que ter carro blindado e pode tomar um tiro a qualquer momento porque você pode ter mais oportunidades na vida. Um lugar onde ele tem liberdade de ir e vir, isso conta muito".

Na última quarta-feira, Luana Piovani apareceu sentada enquanto a advogada retirava uma pano da frente da boca dela. "Uau, Doutora Maria, finalmente sem mordaça. Agora, finalmente, eu volto a ser a comunicadora que eu sempre fui, com todos os meus direitos preservados. Eu falo de quem eu quiser e deixar de querer", comemorou.

