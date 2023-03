Reprodução/ Instagram Luana Piovani fala de audiência com Pedro Scooby

Na última quarta-feira (23), Luana Piovani usou as redes sociais para desabafar sobre uma audiência com Pedro Scooby. O surfista esntrou com processo contra a atriz alegando que ela expões os filhos, Dom, Ben e Liz, que eles têm junto, na Internet.

"Tanta coisa que não estou dando conta, mesmo. Ontem tive uma audiência e foi muito doido porque tenho na memória a primeira e única audiência real quando tinha vivido na minha vida quando eu tinha uns 9, 10 anos. Daí eu vivi algumas audiências na minha vida profissional e ontem eu estava do outro lado. Eu já fui uma criança numa audiência, dessa vez eu era os pais", iniciou.

Piovani, então, falou que a audiência foi surpreendente a todos. "E eu com a minha fé inabalada, tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos. Vim com minha alma respirando aliviada pra cá. Sou tão grata à vida por essa quantidade de som e fúria que a gente não consegue nem se restabelecer de um troço, já tem um outro".

Mas a atriz confessou: "Só vim desabafar com vocês. Estou cansada, desgastada, mas graças a minha fé e a Deus só tenho visto luz no fim do túnel. Deus é mãe".

