Reprodução Luana Piovani parabeniza irmã de Biancardi após crítica a Neymar

A mensagem de Bianca Biancardi para Neymar surtiu efeito em algumas internautas, uma deles foi a atriz Luana Piovani. Nesta sexta-feira (30), a artista dedicou um vídeo parabenizando a atitude da cunhada do jogador brasileiro. Mais cedo, a irmã de Bruna Biancardi criticou Neymar por fazer piadas envolvendo o caso de traição, recentemente assumido.

Através dos Stories do Instagram, Luana confessou para os seguidores que não conseguiria ficar sem comentar o caso. "A carta da irmã da Bruna, esposa do Neymar, é genial, genial... vou repostar aqui, leiam, aprendam, e oremos pela Bruna e pela menina que vem, porque nem tudo na vida é dinheiro, não é mesmo?!".

Luana Piovani é conhecida por repercutir os principais acontecimentos envolvendo outras celebridades. A atriz também se destaca no movimento pela defesa das mulheres.

"Então, realmente, do fundo do coração só desejos bons. Mas, que bom que essa menina, que ta nessa situação frágil, tem uma irmã que não é frágil e que não tem vergonha e nem medo da verdade", finalizou.

Entenda o caso

Na quarta-feira (21), o jogador Neymar Jr. assumiu publicamente ter traído a noiva e mãe da filha dele Bruna Biancardi. O craque dedicou uma publicação, em que falou abertamente do caso extraconjugal, pedindo perdão pela infidelidade. Neymar se relacionou com a modelo Fernanda Campos, na véspera do Dia dos Namorados.



No entanto, o caso não parou por aí! Após Fernanda expor detalhes da relação com o atleta, outras mulheres se pronunciaram publicamente alegando que Neymar teria as abordado nas redes sociais.

Uma delas foi a modelo Celeste Bright. "Se você tem uma namorada, não mande dm para garotas. É errado é muito desrespeitoso com sua parceira", expôs no Instagram.

Nesta sexta-feira (30), internautas criaram alguns memes relacionados ao caso da exposição da aproximação de Neymar. Entrando no clima de humor, o atleta comentou: 'Mais alguém? [emoji rindo]".

A suposta piada não foi bem aceita no núcleo familiar de Bruna Biancardi. A irmã da influenciadora publicou uma carta aberta aos seguidores repudiando a atitude.

"Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas".

Em outro momento do texto, Bianca lamenta teorias de que a irmã está com o jogador por dinheiro. "O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa. Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa".