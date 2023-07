Reprodução Italo pede perdão a Karen

O participante de "Casamento às Cegas" Italo Antonelli admitiu ter traído Karen Bacic. Nesta quarta-feira (5), ele pediu perdão publicamente a advogada e lamentou o ocorrido. "Ela não merecia", destacou no pronunciamento.

"Eu sei que a grande maioria já sabe, mas alguns não sabem ainda, Karen e eu não estamos mais juntos. Terminou o noivado, nosso. Mas venho por meio dessa aqui pedir desculpa, principalmente a Karen" iniciou.

"Ela não merecia toda essa exposição, tudo isso que aconteceu, não era da minha intenção, foi um erro, aconteceu", confessou.

No domingo (2), Italo Antonelli pediu Karen em casamento durante o reencontro do elenco de "Casamento às Cegas Brasil 3". Entretanto, após a exibição surgiram relatos dele ficando com outras mulheres.

"Peço desculpa a Karen, peço desculpas aos familiares, peço desculpas aos amigos, aos fãs, ao público, ao elenco, peço desculpas a todo mundo. Karenzita, perdão", finalizou.









Na terça-feira (4), o perfil do Instagram Segue a Cami publicou uma foto onde Italo aparece beijando uma mulher desconhecida. A ficada teria acontecido no dia 3 de junho. Karen e Italo iniciaram o namoro oficialmente no dia 27 de maio, segundo os amigos da advogada.