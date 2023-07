Reprodução Ítalo, de Casamento às Cegas, é exposto em suposta traição; veja foto

A exposição de Ítalo Antonelli ganhou novo capítulo! Nesta terça-feira (4), foi divulgada a foto do ex-participante de "Casamento às Cegas" beijando uma mulher não identificada. Na época do registro, Ítalo já estava namorando Karen Bacic, quem pediu a mão em casamento no último domingo (3).

O flagra foi publicado na página do Instagram "Segue a Cami". Em suposto namoro com Karen, Ítalo foi fotografado enquanto beijava outra mulher, de identidade não divulgada.

A ficada teria acontecido em junho, durante uma festa na cidade de São Paulo. A época coincide com o tempo que Ítalo estaria namorando a advogada Karen Bacic.

Ítalo e Karen participaram do reality da Netflix "Casamento às Cegas". No programa, a advogada casou com Valmir Reis, de quem se separou duas semanas após trocar alianças.

Após a separação, Karen reencontrou Ítalo. Eles já haviam tido afinidade durante a fase das cabines. Por questões contratuais, eles namoraram em segredo até o último domingo (2).

O reencontro dos participantes marcou o pedido de casamento de Ítalo para Karen, que até então, foi a única a se separar do par após o reality. Os outros casais seguem mantendo o matrimônio.