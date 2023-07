Reprodução/Instagram Tiago Toguro foi hospitalizado





O influenciador Toguro foi internado em um hospital na noite desta terça-feira (4) após sentir fortes dores. A equipe do produtor de conteúdo fitness atualizou o estado de saúde, informando que uma bactéria foi detectada em exames e que ele segue hospitalizado.

"Toguro deu entrada no hospital São Camilo, com fortes dores, fez diversos exames e foi constatado uma bactéria. Está internado e tomando medicamento, esperamos a evolução", afirma o comunicado, divulgado no Instagram.





Antes da divulgação da nota, que traz uma imagem do influenciador na cama do hospital, Toguro comentou as dores que sentia nos stories da rede social. "Para eu ir ao hospital é que está embaçado. Está extrema a dor. Que situação", escreveu.





A internação acontece em meio a uma polêmica criminal que o influencer enfrenta. Toguro foi indiciado por homicídio culposo , quando não há intenção de matar. A acusação ocorreu após se envolver em um atropelamento em março, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de um motociclista.

