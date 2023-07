Reprodução/Instagram Médica atualiza estado de saúde de Zé Celso Martinez





Zé Celso Martinez segue internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e a médica pessoal do dramaturgo atualizou o "caso bastante grave" do diretor. A também atriz Luciana Domschke afirmou na noite desta terça-feira (4) que ele "está lutando", ressaltando o quadro é "estável" apesar da gravidade da situação.

Um incêndio atingiu o apartamento de Zé Celso no bairro do Paraíso, na Zona Sul da cidade, e o dramaturgo de 86 anos teve 53% do corpo queimado, segundo a médica. "Ele está estável, está lutando, com bastante suporte, tanto ventilatório - ele está sedado e intubado - com ventilação mecânica", afirmou Luciana, em um vídeo publicado nas redes sociais do Teatro Oficina.

"Apesar de ser um caso bastante grave, a gente quer que vocês todos consigam profundamente acreditar na capacidade do Zé de superar isso. Ele tem força e vontade de viver o suficiente para sair dessa. Nós vamos enfrentar um período de recuperação dele e vamos passando as informações à medida que a gente vai obtendo. Vamos ficar fortes e juntos. Vamos em frente", completou a médica.





A postagem também informa que Marcelo Drummond, marido do diretor, e outros dois moradores do apartamento, Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, estão estáveis e continuam em observação por conta da inalação de fumaça. “O momento é da mais alta vibração coletiva coral em estado de feitiçaria de cura, de teatro que cura, de magia de cura, de amor de cura", declarou Luciana.

Os comentários do post reuniram mensagens de apoio a Zé Celso. "Obrigado por essa informação confiável, afetuosa e equilibrada. Força, Zé", escreveu o cantor Chico César. "Luz Cura Reza", afirmou a atriz Bárbara Paz. "Zé, estamos com você", comentou a deputada federal Sâmia Bomfim.









