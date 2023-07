Foto: Thiago Bruno Preta Gil fala sobre a importância do apoio dos amigos

Preta Gil, 48, postou stories no Instagram durante a madrugada de hoje, sobre a importância do apoio dos amigos em meio ao período difícil que ela tem passado. A cantora vem batalhando um câncer no intestino e passou por uma suposta traição do ex-marido.

O desabafo aconteceu depois de marcar presença na Tardezinha, show de Thiaguinho, e na festa de Luciano Huck e Angélica, que comemorou o fim da temporada de Dança dos Famosos.

"É muito importante isso, a amizade salva a minha vida. Tem salvado a minha vida nesses últimos meses. Meus amigos são peça fundamental para que eu me cure, fique sã, fique bem e estável dentro de toda a adversidade que estou vivendo. Os amigos são fundamentais", começou Preta.

Sobre o show de Thiaguinho, a cantora comentou: "Esse abraço virou o que virou. A força da energia que recebi do público da Tardezinha. As palavras que o meu irmão me disse ao pé do meu ouvido.”

Preta contou que o cantor fez uma oração coletiva dirigida a ela. "Isso é muito forte, poderoso. Uma força que bate no meu peito e me enche de vida, de amor e, consequentemente, de cura. Para todas as dores que sinto, literalmente."

"Quero viver, estou de folga e de férias do tratamento. Foi maravilhoso ter ido. Encontrei amigos que estavam loucos para me ver e me ver bem. É muito bom ver a emoção das pessoas ao me ver bem. Vou viver e ser feliz, é isso que eu quero”, finalizou.