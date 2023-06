Reprodução / Instagram Gianecchini faz referência a João Guilherme ao lembrar vida de modelo

O ator Reynaldo Gianecchini está atento aos comentários que João Guilherme tem recebido em relação aos looks ousados. O jovem ganhou destaque esta semana ao usar um cropped durante uma viagem a Paris. No Instagram, Gianecchini abordou o assunto ao relembrar os dias como modelo nos anos 90.

Na publicação, o ator compartilhou fotos em que desfilava com roupas transparentes, assinadas pelo renomado estilista Lino Villaventura.





"Hoje muito se tem falado do masculino desconstruído e pelo jeito o Lino já era visionário, mostrando a tendência nos anos 90. Alô, João Guilherme!", brincou Gianecchini.

Nesta quinta-feira (29), João Guilherme utilizou as redes sociais para rebater críticas feitas por Nego Di e repostadas por Rafael Cardoso . Nego Di associou a vestimenta à sexualidade e proferiu comentários considerados homofóbicos, enquanto Rafael Cardoso compartilhou o vídeo.





