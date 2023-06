Reprodução/Instagram Web detona Rafael Cardoso após apoio a fala homofóbica

Rafael Cardoso deu o que falar nas redes sociais após ele apoiar um vídeo de Nego Di debochando das roupas de João Guilherme.





No Instagram, o ator escreveu: "Bah, Negão, estou contigo". Já no vídeo, o ex-BBB tem falas homofóbicas ao filho de Leonardo. "Não precisa de toda essa alegoria para dar o rabo", disse em um trecho; "O cara quando bota esse tipo de roupa está com a placa atrás escrita: 'enfie'", comentou em outro.

O nome de Rafael Cardoso foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, na tag, os internautas criticaram a posição do artista.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

demonstrando ter masculinidade fragil, Nego Di e Rafael Cardoso sao homofobicos porque João Guilherme usou 01 unidade de cropped 🤨 https://t.co/gPD9vjz77z — lune | THE ERAS 26/11 (@luneeitunes) June 29, 2023









Nossa, eu sempre gostei tanto do Rafael Cardoso, adorava assistir as novelas com ele, sempre achei ele um ótimo ator, mas ele está só se afundando (ou será sempre foi assim e só agora está se revelando?).. Tô ficando até com Ranço da cara dele.. Triste viu.. 😔 — Marcela #Ivete30 👑 (@marcela85__) June 29, 2023









Que vergonha Rafael Cardoso que decepção,não imaginei isso de você ,compartilhar conteúdo homofóbico e criminoso do inimigo do humor,só mostra o quanto são seres humanos lixos.Que sejam responsabilizados homofobia é crime inafiançável e imprescritível... — Higor Betra 🌈 (@HBetramini) June 29, 2023









enquanto rafael cardoso está mofando no armário da globo, joão guilherme está com 2 séries de sucesso pro próximo mês e mais 2 sem data ainda, mas já são sucesso pic.twitter.com/UP0Xlp0yfo — eri. (@ANGSTRlNA) June 29, 2023

vamos ignorar oq um cara flopado do humor que participou do bbb e vamos focar no pq Rafael Cardoso compartilha do mesmo pensamento que o dele . QUE DECEPÇÃO — Davison (@Davison99885382) June 29, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: