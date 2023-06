Reprodução / Instagram / @rosemiriamoficial Rose Miriam posta carta aberta direcionada ao filho

Na manhã desta quarta-feira (28), Rose Miriam publicou uma carta aberta direcionada para João Augusto, filho do seu relacionamento com Gugu Liberato. Ela e o filho são rivais no processo pela herança deixada pelo apresentador.

Rose postou uma foto de João quando criança e se declarou: “Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre e sei o que vai nas profundezas do seu coração”, iniciou.

“O João é um rapaz sensível e muito carinhoso,e cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação”, escreveu a viúva de Gugu.

No final do post, Rose também mandou um recado para as filhas: “Amo demais minhas filhas também. Elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia.”

Confira o post na íntegra