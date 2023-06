Reprodução / Instagram / @_joshpopper Namorado de Madonna se posiciona após internação da cantora

Josh Popper, namorado de Madonna, refletiu sobre a vida em uma postagem do Instagram. Foi a primeira aparição do boxeador online desde que a cantora foi internada no sábado (24) por uma infecção bacteriana.

No post, Josh desabafou: "Permita-se viver uma grande vida. Transforme-se em quem você deveria ser. Pare de pensar pequeno. Você está destinado a [conquistar] coisas maiores".

Segundo o Daily Mail, um dos parentes com quem entraram em contato disse que os familiares estavam se preparando para o pior após a internação. "Nos últimos dias, ninguém sabia realmente em que direção isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior. É por isso que foi mantido em segredo desde sábado. Acreditávamos que poderíamos perdê-la, e essa tem sido a realidade da situação", revelou.

A fonte também disse que o momento também serviu como um sinal de alerta para Madonna. "Isso realmente a acordou. Ela não tem vivido uma vida tão saudável quanto deveria para sua idade e tem se desgastado nos últimos meses. Ela acha que ainda é jovem quando, na verdade, não é. Ela também acredita que é invencível", pontuou o parente da cantora.

O agente da artista disse que apesar de ser um caso grave, Madonna deve se recuperar. Apesar disso, a turnê que começaria no dia 15 de julho no Canadá foi adiada e, por enquanto, não possui uma nova data.