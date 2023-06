Reprodução Margot Robbie faz referência à 1ª Barbie lançada e repercute na web

Nesta quinta-feira (29), o perfil oficial do filme "Barbie" no Instagram publicou mais fotos da turnê de divulgação do longa. E um registro chamou a atenção. A atriz Margot Robbie, que dará a vida à protagonista, apareceu com um vestido que faz referência a primeira boneca da Barbie lançada.

Na reunião com o elenco na Praia de Bondi, na Austrália, a artista usou um vestido da marca Herve Leger, com a mesma estampa do maiô da boneca lançada em 1959. Ela completou o look com um óculos da Jacques Marie Mage e sapatos da Manolo Blahni.

A imagem repercutiu na web. "Margot Robbie simplesmente viciada em SERVIR na divulgação de barbie", disse uma internauta.



Margot Robbie referencing the very first Barbie doll for #Barbie press. pic.twitter.com/2uXSjins9f — Film Updates (@FilmUpdates) June 29, 2023









O filme "Barbie", que, além de Margot Robbie, tem Ryan Gosling como Ken, estreia dia 20 de julho nos cinemas.