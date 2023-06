Reprodução/Instagram Preta Gil exclui story com desabafo

Nesta manhã (29), Preta Gil surpreendeu os seguidores quando postou um story desabafando sobre o fim do casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy e a traição que levou ao divórcio.

Nele ela explicou que devia ter confiado mais nas próprias intuições, mas que por causa da sororidade com outras mulheres, ela ignorou. “Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição”, disse.

Horas depois, a cantora decidiu apagar o story do desabafo e postou outro, explicando o porquê de ter deletado o anterior: "Apaguei o post, porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida. [Sobre] as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!"

Preta e Rodrigo ficaram juntos por 7 anos e o término aconteceu por causa de uma traição do personal trainer com a estilista da cantora.