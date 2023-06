Reprodução / Instagram / @tiagoleifert Tiago Leifert revela mais motivos pela saída da Globo

Em um vídeo para o canal de Duda Garbi, Tiago Leifert abriu o jogo sobre sua saída da Globo. Na época, o apresentador alegou que saiu por causa do momento que estava passando com a filha, mas no vídeo ele revelou mais motivos.

“Foi um choque pra eles. Acharam que era dinheiro, ofereceram bastante, mas não era. Eu falei ‘quero ficar em casa com a minha filha e trabalhar na internet, fazer outras coisas, que vocês não deixam'”, explicou o apresentador.

Segundo ele, mesmo abrindo o jogo com a emissora, não teve jeito de chegar a um acordo.

Tiago ainda contou que caso a Globo tivesse aceitado as demandas que ele fez, teria continuado no canal. “Se eles falassem ‘tá bom, Tiago, faz seu canal de esportes no YouTube lá e seu canal de games, e não enche o meu saco’, eu ficava”, afirmou.