Reprodução/Instagram Madonna foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada na UTI, diz site

Nesta quinta-feira (29), foi informado que Madonna recebeu alta do hospital e já se encontra em casa em Nova York. A cantora estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após uma grave infecção bacteriana . A informação é da emissora americana CNN.

Segundo o canal de TV, uma fonte próxima a Madonna disse que ela foi "liberada" e transportada para casa em uma ambulância. A internação aconteceu no último sábado (24), como foi comunicado pelo empresário Guy Oseary nas redes sociais.



"No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave, que a levou a ficar vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa", disse ele na quarta-feira (28).



O site Page Six informou que a cantora foi encontrada inconsciente e foi internada às pressas. Após o problema de saúde a turnê "Celebration", que começaria no próximo dia 15 em Vancouver, no Canadá, e passaria por diversos locais do mundo, foi adiada.