Reprodução/ Instagram Nadine é 'substituída' por nova namorada de Neypai em foto de família

Uma foto do chá de revelação da bebê de Neymar e Bruna Biancardi chamou atenção na web. Isso porque no registro que reunia a familia do jogador Nadine, a mãe do atleta ficou de fora. Ao lado do pai de Neymar estava Mariane Bernardi, madrasta do atacante.



No registro, além de 'Neypai', a madrasta, Neymar e Bruna, estão os pais da influencer. Nadine também esteve ausente numa premiação que teve o atacante como um dos vencedores. A família do jogador esteve reunida, inclusive Mariane.



Com isso, rumores sobre a má relação de Nadine com Bruna Biancardiganham cada vez mais força.