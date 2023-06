Reprodução/Record - 29.06.2023 O repórter Marcos Guimarães assustou uma mulher em uma reportagem para Record





Após quase ter o celular roubado enquanto trabalhava para Record no Centro de São Paulo, Marcos Guimarães retornou à região para fazer uma reportagem sobre o crime e viralizou nas redes sociais. O jornalista repercutiu na web nesta quinta-feira (29) por conta da abordagem com uma mulher entrevistada, que se assustou com a ação do repórter.

"Moça, você não tem medo de perder o celular aqui, não?", afirmou Marcos, enquanto chegava por trás da mulher e tocava nas costas dela. "Que susto", reagiu a entrevistada, que segurava o celular e deu um grito com o susto. "Acho que isso é um sim", completou o jornalista.





O repórter ainda comentou a atitude em uma publicação nas redes sociais. "O susto da mulher no final do vídeo. Uma abordagem nada sutil para uma entrevista [risos]", ironizou.



"Quase um ator daquele quadro: 'Sorria, você está na Record'", complementou Marcos, em resposta a um internauta no Twitter. Veja abaixo o momento da abordagem:

