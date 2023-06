Reprodução/ Instagram Madonna e filhos

Na última quarta-feira (28), os filhos de Madonna retornaram à casa da cantora em Nova York após ela ser internada com uma grave infecção bacteriana. A artista recebeu alta nesta quinta-feira (29), de acordo com a CNN americana.



Rocco Ritchie, de 22 anos, e David Banda, de 17 anos, foram fotografados por um paparazzi entrando em um imóvel. De óculos escuros e fones de ouvido, os dois passaram de forma discreta na rua. A filha mais velha de de Madonna, Lourdes León, estava acompanhando a mãe no hospital desde a internação.

Madonna deu entrada no hospital no último sábado (24) inconsciente. Ela foi diagnosticada com uma infecção que poderia atingir diversos órgãos e foi intubada. Uma parente de Madonna disse ao "Daily Mail" que "a família se preparou para o pior " . Devido ao estado de saúde a The Celebration Tour foi adiada.

