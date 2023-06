Reprodução / Instagram Gagliasso e Gio Ewbank dão novo lar para potros em rancho no Rio

Os potros Dante e Baby Jack, com apenas 6 e 7 meses de idade, foram adotados por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank após serem resgatados de uma situação de maus-tratos. Esses dois adoráveis animais agora desfrutarão de uma vida feliz no rancho do casal, localizado no interior do estado.

O rancho, situado em Membeca, Paraíba do Sul, é um verdadeiro refúgio para os animais, abrangendo uma área de 260 mil m². Projetado pela Duda Porto Arquitetura, o local se destaca pela estrutura encantadora, com casas e cabanas construídas com pedra, madeira e rodeadas por vidro.Após alguns dias na casa do Rio de Giovanna e Bruno, Dante e Baby Jack foram levados para o rancho da família, onde terão amplo espaço para correr e brincar. Inicialmente, eles ficaram em um espaço temporário que futuramente será transformado em um campo de futebol.





"A Giovanna me presenteou com eles. Ambos foram resgatados, pois estavam nas ruas e perderam os pais. A mãe do menorzinho costumava puxar uma carroça", compartilhou Bruno.

Além de adotar Dante e Baby Jack, os artistas estão envolvidos na campanha "Adote um amigo equino", promovida pela SMPDA, que já resultou em 14 adoções de cavalos, sendo 12 apenas neste ano. No rancho, os potros encontrarão outros animais resgatados de situações de maus-tratos, pois Giovanna e Bruno são amantes dos animais e têm levado diversas espécies para o local.

Para aqueles interessados em participar da campanha, é possível visitar o abrigo municipal Fazenda Modelo, localizado na Estrada do Mato Alto 5.620, em Guaratiba. É necessário atender a certos requisitos estabelecidos pela secretaria, como possuir um local adequado e condições econômicas para cuidar desses animais. O abrigo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia.

















