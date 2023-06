Reprodução/Instagram Fernanda Campos desabafa sobre críticas de seguidores: "Em que mundo a gente está vivendo?"





Após admitir ser affair de Neymar, a influenciadora Fernanda Campos comentou a atitude da modelo internacional Celeste Bright que mostrou conversa com Neymar, pelo Instagram.

A influenciadora não gostou como internautas trataram a modelo e desabafou. "Eu vi que a modelo Celeste divulgou um print de uma pessoa e eu resolvi dar uma passada lá na última foto do perfil dela para dar uma analisada nos comentários. Eu me deparo com esse monte de comentário: 'deve estar sem conteúdo' e 'ridícula'. Isso não é normal. O que é esse tanto de crítica. Em que mundo a gente está vivendo", se indignou ela, que reforçou ainda o objetivo ao expor a traição do craque. "O meu intuito era dar voz a outras mulheres", disse ela.

Celeste Bright é uma modelo america que trabalha para a linha de moda "FashionNova" e tem mais de 46 mil assinantes no "OnlyFans". Recentemente, ela divulgou uma mensagem de flerte de Neymar pelo Instagram, após o pedido de perdão do jogador. Então, a modelo o criticou: "Se você tem namorada, não mande DM para garotas. É errado, é muito desrespeitoso com sua parceira". Em seguida, Neymar respondeu com um emoji batendo palma.