Reprodução / Instagram / @rafaelilha_profissional / RecordTV Rafael Ilha desmente suposto filho de Gugu

O ex-polegar, Rafael Ilha, desmentiu informação dada por Ricardo Rocha, o suposto filho de Gugu.

Durante o programa A Tarde É Sua de ontem (27), o cantor revelou para a apresentadora Sônia Abrão que o homem sempre estava na porta do estúdio do SBT e na Promoart, empresa que gerenciava o grupo Polegar, do qual Rafael fazia parte. A afirmação dele desmente a história que Ricardo contou dizendo nunca ter ido atrás de Gugu para comprovar a paternidade.

"Eu não acredito que ele seja filho, mas pode ser que sim. Da primeira vez que vi a foto dele eu percebi que eu o conhecia. Ele ficava muito na porta da Promoart, onde fica a casa da Maria do Céu [mãe de Gugu]", iniciou.

Rafael contou que chegou a contatar outros famosos para confirmar a história: "Eu o vi várias vezes: quando o Polegar e o Dominó chegavam, ele estava sempre lá. Na época, eu estava com 15 anos. Perguntei para os músicos e os produtores. Todos disseram que se lembram desse homem lá".

"Eu acho o cúmulo. A que ponto chegou a memória do Gugu? Está todo mundo acabando com a imagem dele de forma indireta. É muito difícil uma mulher de 28 anos, naquela época, pegar um menino de 14 anos e entrar num motel. O Gugu morava com os pais. É uma falta de respeito. O Gugu não merecia isso, é revoltante", finalizou o músico.