Foto: Deezer Música de Melody e Naldo retorna ao Spotify após polêmica com Anitta

Nesta quarta-feira (28), o hit "Love, Love", fruto da colaboração entre Melody, Naldo e Matheus Alves, finalmente retornou ao Spotify após um desaparecimento misterioso da plataforma. Mesmo com o ocorrido, a música conseguiu manter-se no Top 50 Brasil.

Tudo teve início na tarde de terça-feira (27), quando os fãs notaram a ausência da canção no perfil de Melody, e consequentemente, no Top 50 do Spotify Brasil, onde a música estava na posição #29. No entanto, o single ainda era encontrado na Apple Music e na Deezer. Além disso, o videoclipe permaneceu disponível no canal da cantora no YouTube.





Melody gerou polêmica entre os fãs de Anitta nesta terça-feira (27) ao revelar que o novo single ultrapassou a música "Funk Rave" da Poderosa.

"Love, Love" traz elementos do sucesso "Kiss, Kiss", lançado em 2007 por Chris Brown. O artista dos Estados Unidos recebe crédito na versão brasileira e teria dado permissão para o uso da canção por Melody e Naldo. Contudo, esse fato levou internautas a acreditarem que a música teria caído por conta de diretos autorais na plataforma.









